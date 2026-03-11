Legalità spiegata ai più piccoli: i bimbi del “Petit Club” incontrano i Carabinieri

Una mattinata speciale all’insegna della legalità e della scoperta delle istituzioni per i piccoli alunni della scuola dell’infanzia “Petit Club” di Ragusa, accolti questa mattina presso il Comando Provinciale dei Carabinieri.

La visita si è svolta nella sede dell’Arma in Comando Provinciale dei Carabinieri di Ragusa, dove i bambini hanno potuto vivere un’esperienza educativa pensata per avvicinarli al mondo delle forze dell’ordine e ai valori del rispetto delle regole.

L’iniziativa rientra in un più ampio progetto scolastico dedicato al tema della legalità, sviluppato dalle insegnanti nelle settimane precedenti. Durante l’incontro, i piccoli studenti hanno avuto l’opportunità di vedere da vicino ciò che avevano già scoperto in classe, trasformando la teoria in un’esperienza concreta.

I bambini scoprono i mezzi dei Carabinieri

Grande entusiasmo tra i piccoli ospiti quando i militari hanno mostrato loro i mezzi utilizzati quotidianamente dall’Arma dei Carabinieri nelle attività di controllo e sicurezza del territorio.

I bambini hanno osservato da vicino le auto di servizio, le attrezzature in dotazione e alcuni strumenti utilizzati durante gli interventi. Tra sorrisi e tanta curiosità, hanno rivolto numerose domande ai carabinieri, interessati a conoscere ogni dettaglio del lavoro svolto dalle forze dell’ordine.

La dimostrazione dei cani del Nucleo Cinofili

Uno dei momenti più coinvolgenti della mattinata è stata la dimostrazione dei militari del Nucleo Cinofili dei Carabinieri di Nicolosi, che hanno mostrato ai bambini come avviene il lavoro tra l’operatore cinofilo e il proprio cane.

Attraverso una breve dimostrazione pratica, i carabinieri hanno spiegato come i cani addestrati siano fondamentali nelle attività operative dell’Arma, dalle ricerche di sostanze stupefacenti fino alle operazioni di sicurezza.

Carabinieri per un giorno

Muniti del proprio tesserino simbolico di “Carabiniere per un giorno”, i piccoli alunni hanno vissuto l’esperienza con grande entusiasmo. La visita si è trasformata in un momento di dialogo spontaneo tra bambini e militari, tra curiosità, sorrisi e tanta partecipazione.

