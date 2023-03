Lega in Sicilia: Annalisa Tardino subentra a Nino Minardo come commissario.

Un nuovo capitolo si apre nella Lega siciliana con il cambio della guardia ai vertici. Dopo il mandato del segretario uscente Nino Minardo, che ha anche presidente della commissione Difesa alla Camera, il testimone passa all’eurodeputata agrigentina Annalisa Tardino. La sua nomina come commissaria regionale da parte di Matteo Salvini a sottolineare l’importanza strategica che la Sicilia riveste per il partito e il suo impegno a rafforzare la presenza leghista nell’isola.

L’annuncio del commissariamento giunge in un momento cruciale per la Lega, con l’apertura dei congressi imminente e la necessità di difendere la candidatura della deputata Valeria Sudano come sindaco di Catania all’interno della coalizione. Matteo Salvini sembra intenzionato a bilanciare i rapporti di potere all’interno del partito, scegliendo l’eurodeputata Annalisa Tardino come figura chiave, che non sembra essere legata all’area di Luca Sammartino, vicepresidente della Regione e assessore all’Agricoltura. La mossa sembra mirare a garantire un equilibrio di potere e a consolidare la presenza leghista in Sicilia.