“Le Volpi” al Teatro Naselli: a Comiso il teatro che smaschera il potere della provincia

Uno spettacolo tagliente, ironico e profondamente attuale arriva a Comiso. Giovedì 19 febbraio alle ore 21 il Teatro Naselli ospiterà Le Volpi, testo di Lucia Franchi e Luca Ricci, diretto dallo stesso Ricci e interpretato da tre protagonisti d’eccezione: Giorgio Colangeli, Manuela Mandracchia e Federica Ombrato.

Lo spettacolo, accolto dalla critica come un lavoro “incisivo e pungente”, porta sul palco un ritratto lucido della provincia italiana, osservata attraverso le dinamiche del potere locale, dei compromessi quotidiani e delle piccole concessioni morali che, sommate, possono cambiare il destino di una comunità.

Una storia di provincia tra potere e compromessi

La scena si svolge in una domenica d’agosto, attorno al tavolo di una sala da pranzo. Due figure della politica locale e la giovane figlia di una di loro sistemano gli ultimi dettagli prima delle vacanze: concessioni, favori e affari che si intrecciano in un’atmosfera domestica solo apparentemente innocua.

La provincia diventa così un microcosmo universale, dove il potere si manifesta nei gesti quotidiani, tra sorrisi di circostanza, caffè e un vassoio di biscotti vegani — simbolo ironico e ricorrente della pièce.

Gli autori richiamano una riflessione di Leonardo Sciascia:

“I grandi guadagni fanno scomparire i grandi principi, e i piccoli fanno scomparire i piccoli fanatismi”.

Una chiave di lettura che lo spettacolo traduce in teatro con leggerezza e profondità, senza rinunciare all’ironia.

Il teatro come specchio della realtà

«Le Volpi è uno spettacolo che affascina e costringe a guardare sotto la superficie delle cose — spiega Alessandro Di Salvo, presidente dell’Associazione La Girandola —. Dimostra come il teatro possa essere un luogo potente e onesto, capace di raccontare la realtà e mettere a nudo meccanismi che tutti conosciamo». Per informazioni è possibile consultare il sito www.spazionaselli.it, seguire le pagine social ufficiali o contattare il numero 328 497 4542.

Il botteghino è aperto dalle 16.00 alle 20.00.

© Riproduzione riservata