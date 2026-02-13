RAGUSA – Non c’è pace per le strutture sanitarie della provincia di Ragusa. L’ultimo episodio di infiltrazioni d’acqua all’ospedale Giovanni Paolo II ha riacceso i riflettori su una gestione della manutenzione che il sindacato Nursind definisce ormai insostenibile. La chiusura temporanea delle sale operatorie del blocco parto e dei corridoi ambulatoriali di ginecologia, ortopedia e […]
“Le Volpi” al Teatro Naselli: a Comiso il teatro che smaschera il potere della provincia
13 Feb 2026 18:10
Uno spettacolo tagliente, ironico e profondamente attuale arriva a Comiso. Giovedì 19 febbraio alle ore 21 il Teatro Naselli ospiterà Le Volpi, testo di Lucia Franchi e Luca Ricci, diretto dallo stesso Ricci e interpretato da tre protagonisti d’eccezione: Giorgio Colangeli, Manuela Mandracchia e Federica Ombrato.
Lo spettacolo, accolto dalla critica come un lavoro “incisivo e pungente”, porta sul palco un ritratto lucido della provincia italiana, osservata attraverso le dinamiche del potere locale, dei compromessi quotidiani e delle piccole concessioni morali che, sommate, possono cambiare il destino di una comunità.
Una storia di provincia tra potere e compromessi
La scena si svolge in una domenica d’agosto, attorno al tavolo di una sala da pranzo. Due figure della politica locale e la giovane figlia di una di loro sistemano gli ultimi dettagli prima delle vacanze: concessioni, favori e affari che si intrecciano in un’atmosfera domestica solo apparentemente innocua.
La provincia diventa così un microcosmo universale, dove il potere si manifesta nei gesti quotidiani, tra sorrisi di circostanza, caffè e un vassoio di biscotti vegani — simbolo ironico e ricorrente della pièce.
Gli autori richiamano una riflessione di Leonardo Sciascia:
“I grandi guadagni fanno scomparire i grandi principi, e i piccoli fanno scomparire i piccoli fanatismi”.
Una chiave di lettura che lo spettacolo traduce in teatro con leggerezza e profondità, senza rinunciare all’ironia.
Il teatro come specchio della realtà
«Le Volpi è uno spettacolo che affascina e costringe a guardare sotto la superficie delle cose — spiega Alessandro Di Salvo, presidente dell’Associazione La Girandola —. Dimostra come il teatro possa essere un luogo potente e onesto, capace di raccontare la realtà e mettere a nudo meccanismi che tutti conosciamo». Per informazioni è possibile consultare il sito www.spazionaselli.it, seguire le pagine social ufficiali o contattare il numero 328 497 4542.
Il botteghino è aperto dalle 16.00 alle 20.00.
