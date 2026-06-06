“Le Vie delle Donne”: gli studenti protagonisti di un progetto che racconta il valore e la forza dell’universo femminile

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Un auditorium gremito e attento, la presenza di rappresentanti delle istituzioni civili e militari e soprattutto l’entusiasmo degli studenti hanno reso speciale la presentazione di “Le Vie delle Donne”, il volume nato da un percorso di ricerca e approfondimento che ha coinvolto due classi terze dell’istituto scolastico protagonista dell’iniziativa.

L’evento ha rappresentato il momento conclusivo di un progetto culturale ed educativo che ha permesso ai giovani di confrontarsi con le storie di donne che, in epoche e contesti diversi, hanno contribuito a cambiare la società attraverso il loro talento, il loro impegno e la loro determinazione.

Il libro raccoglie infatti una serie di profili femminili accomunati dalla capacità di lasciare un segno significativo nella storia, nella cultura, nella scienza, nella politica e nella vita sociale. Donne differenti per provenienza, professione e percorso umano, ma unite dalla forza delle proprie idee e dalla volontà di superare ostacoli e pregiudizi.

Durante la presentazione, studenti e studentesse hanno illustrato il lavoro svolto nel corso dei mesi, raccontando il percorso di studio e le riflessioni maturate attraverso la ricerca delle fonti e l’analisi delle biografie inserite nel volume. Un’esperienza che ha consentito loro non solo di approfondire importanti figure femminili, ma anche di sviluppare una maggiore sensibilità verso i temi dell’inclusione, delle pari opportunità e della valorizzazione delle differenze.

“Le Vie delle Donne” si propone così come uno strumento di conoscenza capace di andare oltre il semplice racconto biografico. Le pagine del libro diventano infatti occasione di confronto e crescita, offrendo ai giovani modelli positivi e spunti di riflessione sul contributo che le donne hanno dato e continuano a dare nei diversi ambiti della società contemporanea.

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