Estate partita sulle spiagge modicane: cittadini segnalano l’assenza dei cestini, il Comune smentisce e annuncia la disinfestazione

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Il bel tempo che ormai da diversi giorni caratterizza il litorale modicano sta spingendo sempre più persone a trascorrere le proprie giornate sulle spiagge di Marina di Modica e Maganuco. Temperature gradevoli, sole e mare invitano residenti e visitatori a godersi i primi bagni della stagione estiva, ma non mancano le segnalazioni da parte di alcuni cittadini riguardo a servizi che, a pochi giorni dall’inizio di giugno, risultano ancora assenti.

Sui social, infatti, diversi utenti lamentano la mancanza dei cestini per la raccolta dei rifiuti lungo le spiagge delle due frazioni balneari. Una situazione che, secondo alcuni frequentatori degli arenili, rischia di creare disagi proprio mentre aumenta il numero di persone che scelgono il mare per trascorrere il tempo libero.

La domanda che in molti si pongono è se le località balneari modicane siano effettivamente pronte ad accogliere i bagnanti in vista dell’avvio della stagione estiva. Ma sulla installazione dei cestini, l’assessore Cannizzaro ha prontamente smentito, rassicurando i cittadini sul fatto che proprio questa mattina, già di buon’ora, sono stati completati i lavori e che su entrambe le spiagge i cestini sono stati già posizionati, mentre lunedì si provvederà a potenziare le isolette.

E sempre dal Comune, arrivano rassicurazioni sul fronte dell’igiene pubblica. L’Ufficio Ecologia ha infatti comunicato che, nell’ambito del piano di sanità e igiene pubblica, nella notte tra l’8 e il 9 giugno verrà effettuato un intervento programmato di disinfestazione notturna larvicida che interesserà l’intero centro abitato delle frazioni di Marina di Modica e Maganuco.

L’intervento prenderà il via alle ore 23.30 e l’amministrazione invita i residenti a rispettare alcune precauzioni, tra cui tenere chiuse finestre e imposte, non lasciare indumenti stesi all’aperto, custodire gli animali domestici all’interno delle abitazioni ed evitare di lasciare all’esterno ciotole di acqua e cibo.

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