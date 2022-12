Le Vie dei Presepi a Scicli.

E’ una delle manifestazioni di maggiore richiamo turistico, che nasce dallo spontaneo omaggio alla Natività di tante famiglie sciclitane, che aprono le porte delle loro case ai visitatori.

In occasione della conferenza stampa di ieri sera a palazzo Spadaro, alla presenza del sindaco Mario Marino, e dell’assessore Elio Tasca, l’assessore al Folclore Gianni Falla ha presentato la nuova brochure (stampata in 5 mila copie) con le novità del Natale 2022.

Anche quest’anno il Comune promuove un tour guidato ai presepi nelle chiese e nelle abitazioni private.

I siti dell’itinerario sono: il Presepe di San Bartolomeo nella Chiesa di San Bartolomeo, il Presepe “Chiafura” in via Tasca, il Presepe della Famiglia Caruso, in via Parini, il Presepe nella grotta di don Carmelo, in via Timponello, il presepe nella grotta delle Cento Scale, in via Dolomiti, cui si aggiungono, da quest’anno, una mostra di presepi a palazzo Spadaro, in via Mormina Penna, con pezzi provenienti da tutto il mondo e una sezione dedicata ai pani e ai dolci tipici dell’area iblea, e un presepe in cartapesta in via Botte.