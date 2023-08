Le spese pazze dell’amministrazione Aiello: la denuncia di Fratelli d’Italia

Fratelli d’Italia in piazza per denunciare le spese pazze dell’amministrazione Aiello.

I consiglieri comunali, insieme al coordinatore cittadino Giovanni Bongiorno, hanno tenuto nei giorni scorsi un sit in con un banchetto informativo a Scoglitti, in piazza Castelli. Era presente anche il senatore Salvatore Sallemi.

I costi degli affidamenti diretti e degli incarichi professionali



Il coordinatore Giovanni Bongiorno ha snocciolato i numeri dei costi eccessivi sostenuti dalla giunta guidata dall’attuale sindaco. “Il sindaco afferma di avere le casse prosciugate- afferma Bongiorno – ma poi spende oltre 100.000 euro con affidamenti diretti per il servizio idrico con prezzi fuori mercato, oltre 150.000 euro per nuove direzioni dentro il Comune, oltre 50.000 euro per nuove intitolazioni e commemorazioni, oltre 70.000 di incarichi professionali e oltre 100.000 per l’abbattimento del verde pubblico”.

Nel corso del sit in i consiglieri comunali hanno toccato anche i temi di politica nazionale e analizzato i provvedimenti dei primi mesi del governo guidato da Giorgia Meloni.