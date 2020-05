Le slot machine online più famose in Italia - Ragusa Oggi

Le slot machine online più famose in Italia

Le slot sono ormai alla base dell’offerta di ogni casinò online, che con la continua espansione della rete non sembra voler porre proprio fine alla sua crescita. D’altro canto, giocare ormai è diventato alla portata di tutti. Il gambling si sviluppa incessantemente e di conseguenza anche il palinsesto dei giochi risulta mutevole. Non potrebbe essere altrimenti, perché l’utenza richiede spesso delle novità ed è interesse dei grandi operatori mettere a disposizione quante più attrazioni possibili per non perdere giocatori. Le principali software house hanno prodotto negli anni migliaia di slot, ispirate alla scienza, al cinema, alla storia, alla fantasia e chi più ne ha più ne metta. Anche in Italia le slot machine online si diffondono in maniera efficace. Una delle slot più apprezzate nel nostro Paese è “Sphynx”, ispirata chiaramente all’antico Egitto. Il simbolo più importante del gioco, come intuibile, è la sfinge. La slot presenta 5 rulli e 9 linee di pagamento fondamentali nel contesto del gioco. Le combinazioni vincenti possono essere scelte così come le linee sulle quali giocare da sinistra verso destra. Anche “Starbust” è molto in voga: in questo caso il giocatore deve creare combinazioni tra i vari diamanti nei 5 rulli previsti e nelle 10 linee di pagamento visibili sullo schermo. Questa slot ha la particolarità di far valere come vincente anche una combinazione da destra verso sinistra, inoltre la presenza del simbolo “Wild Starburst” che si espande su tutti i rulli e in certi casi può sostituire qualsiasi simbolo ingolosiscono anche i giocatori più esperti. Altri titoli come “Fruit Blaster”, “Age of the Gods” e “Book of Ra” non mancano mai nella libreria multimediale di un operatore online. La maggior parte dei giocatori, al giorno d’oggi, preferisce giocare via internet piuttosto che dal vivo, quindi eliminare i giochi preferiti dell’utenza sarebbe evidentemente un passo falso.

Se ne desume che non sono i giochi di carte come il Poker a costituire il punto di forza dei casinò, ma proprio le slot, in quanto sono facilmente aggiornabili e consentono possibilità di vincita sempre diverse e originali. Difficilmente un appassionato di gambling non troverà la slot che più gli si addice, dunque. Alcune riguardano giochi molto famosi come “La ruota della fortuna”, altre sono ispirate allo sport. Va da sé che i casinò online puntino molto sugli argomenti che più interessano alla popolazione. L’Italia ha accolto con piacere il fenomeno dei casinò online e di conseguenza l’AAMS sta approvando ancora nuove concessioni per il gioco d’azzardo online, allargandone il mercato e aprendo le porte a nuovi operatori, per la felicità dei giocatori più assidui ed esperti.

Il successo dei casinò online, dunque, è dovuto principalmente alle slot e alla tecnologia, che oggi permette di giocare comodamente da mobile e quindi da casa, in qualsiasi momento della giornata. Probabilmente, l’evoluzione delle slot va di pari passo con quella dei dispositivo portatili, ormai indispensabili per garantirsi una completa accessibilità al mondo del gambling. C’è solo da attendere: nel giro di pochissimi anni, nuove offerte e slot online faranno breccia nel cuore dei giocatori.