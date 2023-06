Le pennellate di luce del “Chroma” di Mario Occhipinti. Inaugurazione della prima personale a Ragusa

Sarà inaugurata martedì 13 giugno alle ore 18:00, presso la ‘Sala borsa’ della Camera di Commercio di Ragusa la prima mostra personale di pittura di Mario Occhipinti. L’artista ha scelto la sua amata città, Ragusa, per l’evento che si terrà dal 13 al 18 giugno 2023. La mostra sarà visitabile tutti i giorni dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 18. Giorno 13 la presentazione sarà a cura della giornalista Valentina Maci. Ad intervenire, insieme all’artista Mario Occhipinti, ci sarà l’avv. Gisella Scollo Pacetto, Capo Delegazione Fai Ragusa.

Tra illusionismo e psicanalisi si snodano le pennellate di luce del “Chroma” cui è dedicata la mostra e dalla quale prende il titolo. Il colore e quell’immagine che come una fotografia, dall’impareggiabile maestria della mano dell’artista, diviene proustiana in chi osserva. Sono le onde del mare, sono attimi e momenti che come un intervallo musicale di una ‘croma’, s’innescano nel meccanismo della vita, della memoria. Dell’attimo che resta immagine ma non torna.

Una selezione di ottanta dipinti che segnano la storia di un artista poliedrico, un illusionista per dote e per lavoro, prima, uno psicologo clinico di stampo freudiano oggi.

Una prima mostra per Mario Occhipinti che si apre a chi vorrà godere della bellezza e dell’immortalità della pittura, dal suo primo periodo che lo vide pittore rinascimentale a quell’oggi impressionistico dove “il colore fa uscire la luce dall’ombra”.