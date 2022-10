Le nuove sfide della medicina generale: la Fimmg Ragusa al congresso nazionale

“Le AFT sono forme aggregative di medici di famiglia – ha affermato il Dott. Licitra – che permetterebbero di offrire nuovi servizi ai pazienti nel focus della medicina di iniziativa e di qualità sul territorio”, tema fortemente discusso al congresso per intraprendere una strategia di innovazione della figura del medico di famiglia tra diagnostica di primo livello e tecnologia. Ma non solo la medicina di famiglia sta affrontando un cambiamento epocale, anche la continuità assistenziale (ex guardia medica) col nuovo contratto nazionale assume un ruolo diverso e più centrale: “Il ruolo unico – conclude il Dott. Adamo – modifica la struttura della medicina generale nei suoi vecchi settori, senza più la netta separazione tra continuità assistenziale e assistenza primaria, ma un’integrazione che permetterà alla continuità assistenziale di offrire servizi sia all’interno delle aziende sanitaria sia delle AFT, anche per sopperire alla dilagante riduzione di medici”.