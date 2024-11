Le migliori Secondarie, Eduscopio premia ancora il “Fermi” di Ragusa. Sorpresa per la parificata “Alighieri”

Il Liceo Scientifico “Enrico Fermi” di Ragusa si conferma quale migliore istituto secondario della provincia per preparare gli studi universitari. Lo rivela l’edizione 2024 della piattaforma digitale gratuita Eduscopio (eduscopio.it) della Fondazione Agnelli. Il portale – nato nel 2014 – si propone di aiutare gli studenti e le loro famiglie nella scelta del percorso di studi dopo la terza media.

C’è una novità sulle scuole secondarie che meglio preparano al mondo del lavoro: al primo posto nell’indice di occupazione risulta l’Istituto Parificato “Dante Alighieri”, mentre il “Quintino Cataudella” di Scicli ha ottenuto la migliore coerenza tra lavoro ottenuto e titolo di studio conseguito.

Il punteggio complessivo ottenuto dal “Fermi”, i cui diplomati hanno una media del 26.58 all’Università, è tallonato dal Liceo Classico “Galilei-Campailla” di Modica, ottimo secondo, con una media del 27.08 conseguita dai propri diplomati, oggi all’Università.

Ora le classifiche delle scuole iblee per indirizzo di studi. Per stilare queste classifiche si tiene conto – specifica Eduscopio – della media dei voti all’Università, dei crediti ottenuti e della percentuale dei diplomati in regola con gli studi.

Liceo Scientifico:

“Fermi” Ragusa “Carducci” Comiso “Galilei-Campailla” Modica “Cataudella” Scicli

Liceo Classico:

“Galilei-Campailla” Modica “Vico-Umberto I-Gagliardi” Ragusa “Carducci” Comiso “Cataudella” Scicli

Scienze Umane:

1. “Giovanni Verga” Modica

2. “Vico-Gagliardi-Umberto I” Ragusa

Scienze Umane-Economico Sociale

1. “Vico-Umberto I-Gagliardi” Ragusa

2. “Verga” Modica

Liceo Linguistico:

“Verga” Modica

2. “Vico-Umberto I-Gagliardi” Ragusa

Liceo Artistico:

“Galilei-Campailla” Modica

Tecnico-Economico:

“Carducci” Comiso “Archimede” Modica “Fabio Besta” Ragusa Cataudella” Scicli

Tecnico-Tecnologico

“Majorana (Ferraris)” Ragusa “Besta” Ragusa “Vico-UmbertoI-Gagliardi” Ragusa

Studi utili per il lavoro post diploma. In questo caso si tiene conto della percentuale degli occupati (coloro che hanno lavorato almeno sei mesi entro i primi due anni dal conseguimento del diploma). Questa la classica:

“Dante Alighieri” Ragusa “Archimede” Modica “Carducci” Comiso “Fabio Besta” Ragusa “Quintino Cataudella” Scicli

Coerenza tra studi fatti e lavoro trovato, ovvero la percentuale di diplomati che a due anni dal diploma lavorano e hanno una qualifica professionale perfettamente in linea con il titolo di studio conseguito:

“Cataudella” Scicli “Archimede” Modica “Besta” Ragusa “Carducci” Comiso “Alighieri” Ragusa

“Eduscopio è diventato da tempo un appuntamento importante e atteso – ha affermato il direttore della Fondazione Agnelli, Andrea Gavosto – dagli studenti e studentesse che sono in terza media e dalle loro famiglie, alle prese con la delicata scelta della scuola superiore. Anche quest’anno la nostra piattaforma, completamente gratuita, offre un enorme mole di informazioni e dati, insieme a strumenti facili da usare che permettono confronti fra le scuole di uno stesso indirizzo di studio. I dati analizzati per questa edizione di Eduscopio confermano come la pandemia abbia prevedibilmente avuto effetti assai negativi per gli esiti universitari dei diplomati di quegli anni, in particolare, con una preoccupante crescita della percentuale di chi non ha dato esami al primo anno. Più confortanti, invece, i dati sull’occupazione di quanti non hanno proseguito all’università, ritornati per i diplomati del 2021 negli istituti tecnici e professionali a livelli pre-Covid”.

