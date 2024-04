Le impediva perfino di uscire da sola e di incontrare i familiari: denunciato marito violento a Comiso

Le impediva di frequentare amici e familiari, perfino di uscire. Una donna di Comiso è riuscita a denunciare il marito perché continuava a maltrattarla: la faceva vivere in un clima di sudditanza psicologica, sottoponendola anche a violenze fisiche.

L’INTERVENTO DELLA POLIZIA E LA DENUNCIA



La polizia, in seguito all’ennesima lite in famiglia, è intervenuta. Il marito ed è stato denunciato per lesioni e maltrattamenti in ambito familiare.

L’uomo, un giovane di 29 anni, è stato allontanato dalla casa familiare e per lui anche il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla moglie.

