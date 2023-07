Le Frecce Tricolori nel cielo di Donnalucata. Due giorni di festa per i cento anni dell’Aeronautica

Scicli e Donnalucata si preparano al tutto esaurito con numeri che solo grandi artisti della musica riescono a movimentare. L’evento, in programma domenica 23 luglio a partire dalle 16, è di quelli eccezionali, vissuti nel Ragusano con l’esibizione della pattuglia acrobatica delle Frecce Tricolori prima a Marina di Ragusa nel 2009 e poi a Donnalucata nel 2016. Oggi a palazzo Spadaro la presentazione alla presentazione di tutti quei soggetti che si stanno spendendo per garantire sicurezza e spettacolo, dagli amministratori ed alcuni consiglieri comunali ad alcuni ufficiali dell’Aeronautica militare, ai volontari.

I numeri annunciati sono da grandi manifestazioni.

Dieci parcheggi creati nelle prossimità delle due circonvallazioni della borgata di Donnalucata e del mercato di Spinello. Solo nell’area mercatale è prevista la sosta di 3.500 auto. Le navette faranno spola dai parcheggi all’area del lungomare dove sono attese le esibizioni. Donnalucata sarà off-limits, non sarà accessibile se non ai residenti che dovranno dimostrare di dover raggiungere le loro abitazioni. Nove ambulanze di cui quattro medicalizzate, una postazione di Pte, 120 volontari, 30 operatori antincendio, 40 operatori sanitari. Attese anche le unità della Croce Rossa militare. “Regole severe – ha annunciato il sindaco Mario Marino – ma necessarie per la buona riuscita della manifestazione. E’ pronta un’app consultabile per conoscere dove si potrà parcheggiare, dove sono i punti di ristoro. Prevista un’area riservata ai diversamenti abili”.

All’evento aereo organizzato dall’Aeroclub di Palermo su incarico dell’Aeroclub italiano si potrà assistere dalle spiagge di levante e di ponente e dai lungomari della borgata donnalucatese.

Assieme ai mezzi aerei dell’Aeronautica militare ci saranno anche gli assetti navali ed aerei della Guardia di Finanza, della Polizia di Stato e dei Carabinieri. L’area dove avverranno le esibizioni è baricentrica fra est ed ovest, a 1.500 metri a ovest del lungomare di via Marina quindi fin quasi Playa grande ed a 1.500 metri ad est fin quasi la spiaggia del Palo Bianco. I mezzi aerei della pattuglia acrobatica delle Frecce Tricolori faranno base all’aeroporto di Comiso, grazie alla disponibilità concessa da Sac, mentre verrà utilizzata, per gli altri velivoli, la pista di Marina di Modica.