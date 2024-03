Le coppie ragusane quinte in Italia per numero di figli

La provincia di Ragusa è quinta in Italia per numero di figli. Un buon numero, soprattutto se si guarda alla situazione italiana in generale, dove il numero delle nascite è molto basso.

Il Report Istat sugli indicatori demografici del 2023 evidenzia che il Trentino-Alto Adige mantiene il primato della fecondità più elevata in Italia, con un numero medio di figli per donna pari a 1,42. Tuttavia, la regione ha registrato una variazione negativa rispetto al 2022, quando era di 1,51 figli per donna. Altre regioni con una fecondità significativamente alta sono la Sicilia e la Campania, con valori rispettivamente di 1,32 e 1,29 figli per donna nel 2023 (rispetto a 1,35 e 1,33 nel 2022). Queste tre regioni presentano anche un’età media delle neo-madri inferiore rispetto al resto del Paese, con 31,7 anni in Sicilia e 32,2 anni sia in Trentino-Alto Adige che in Campania.

Al contrario, la Sardegna continua a essere la regione con la fecondità più bassa, stabilmente al di sotto di un figlio per donna per il quarto anno consecutivo, con un valore di 0,91 figli nel 2023 (0,95 nel 2022). Anche altre regioni del Mezzogiorno, come la Basilicata e il Molise, presentano valori relativamente bassi di fecondità, con 1,08 e 1,10 figli per donna rispettivamente.

Analizzando a livello provinciale, la Provincia Autonoma di Bolzano/Bozen registra il numero medio più alto di figli per donna (1,56), anche se si è verificata una significativa diminuzione rispetto al 2022 (1,64). Altre province con una fecondità relativamente alta includono Gorizia, Palermo, Reggio Calabria, Ragusa e Catania. Al contrario, tutte le province sarde presentano una fecondità inferiore a un figlio per donna, con valori minimi registrati nelle province di Cagliari e del Sud Sardegna (0,86 per entrambe). Alcune altre province con una fecondità bassa includono Massa Carrara nel Centro e Verbano-Cusio-Ossola nel Nord.

