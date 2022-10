Le casse comunali di Modica sono vuote. Si approva mozione per abolire il canone scuolabus, ma non succederà nulla

A Modica, le casse del Comune sono vuote. E’ questo quanto emerso durante l’ultimo consiglio comunale della città, che si è svolto giovedì sera. Tra l’altro, è stata votata una mozione di indirizzo con i voti favorevoli della maggioranza e quelli contrari dell’opposizione, con la quale è stato chiesto alla commissaria straordinaria Domenica Ficano di rivedere il canone mensile di 10 euro per l’utilizzo degli scuolabus.



Ma non sarà una cosa facile. E’ stato fatto intendere dalla commissaria che il servizio non sarà più gratis per nessuno, neanche per le fasce più deboli e sarà confermato invece il pagamento del canone per tutti perchè il bilancio non lo consente e le casse sono vuote.

Una vittoria di Pirro, insomma. La causa del canone scuolabus gratuiti per tutti era stata perorata dal consigliere Nino Gerratana, ma nonostante l’approvazione della mozione, nei fatti, nulla succederà.