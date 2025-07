Le “Case delle Api Despar” arrivano in Sicilia: biodiversità e sostenibilità protagoniste a Ragusa

Dopo il “Bosco Diffuso”, Despar Sicilia firma un nuovo capitolo nella tutela ambientale portando anche in Sicilia il progetto nazionale “Case delle Api Despar”, un’iniziativa concreta per la salvaguardia della biodiversità e degli ecosistemi. Grazie alla collaborazione tra Despar Sicilia (Ergon) e Tenute Inferno Food Forest, sono state installate nuove arnie nei terreni dell’azienda agricola di Ragusa, contribuendo alla protezione di circa 2 milioni di api.

L’iniziativa, che coinvolge tutte le regioni italiane in cui operano le sei aziende del consorzio Despar Italia, ha visto l’installazione di 35 alveari in sette località del Paese, inclusa la provincia ragusana, dove il progetto si inserisce armonicamente nel percorso di riforestazione e rigenerazione ambientale già avviato con il Bosco Diffuso Despar.

Api, guardiane della biodiversità

Realizzato in collaborazione con PlanBee, il progetto “Case delle Api” nasce per proteggere uno degli anelli fondamentali degli ecosistemi naturali: le api. Non solo produttrici di miele, ma impollinatrici indispensabili per oltre l’80% delle piante da fiore e per buona parte della produzione agricola mondiale. I nuovi alveari saranno gestiti e monitorati da apicoltori professionisti che si occuperanno del benessere delle colonie e informeranno periodicamente sulla loro salute, aumentando la consapevolezza ambientale nelle comunità coinvolte.

Da Bosco Diffuso a Foresta Mediterranea

I nuovi alveari trovano casa presso la Inferno Food Forest, realtà ragusana che promuove modelli di agricoltura rigenerativa e sostenibile, impegnata nella ricostruzione di una vera e propria foresta mediterranea attraverso la coltivazione di specie autoctone e la diffusione di saperi agricoli tradizionali. Un luogo simbolico, già scelto da Despar per l’iniziativa del Bosco Diffuso che ha visto la piantumazione di oltre 3.000 alberi in Italia, di cui 500 solo in Sicilia, in sinergia con l’associazione “RimboschiAmo Odv”.

Un impegno condiviso

Concetta Lo Magno, responsabile marketing di Ergon – Despar Sicilia, sottolinea il valore del progetto: “Dopo il Bosco Diffuso, siamo orgogliosi di portare anche in Sicilia il progetto ‘Casa delle Api Despar’. È una tappa importante del nostro impegno per la sostenibilità e la salvaguardia della biodiversità, risorsa preziosa per la nostra isola. Ma è anche un invito a clienti, collaboratori e cittadini a condividere una cultura ecologica e partecipata.”

Comunicazione integrata: dalle api ai social

Per raccontare questo viaggio nella sostenibilità, Despar ha avviato una campagna di comunicazione integrata che coinvolgerà materiali informativi nei punti vendita, ma anche i canali social di Despar Italia e Despar Sicilia (Facebook, Instagram e LinkedIn), con contenuti dedicati a sensibilizzare il pubblico sul ruolo delle api, sull’andamento del progetto e sulle azioni concrete messe in campo.

