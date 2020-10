Le autoscuole escluse dal Bonus Sicilia. La denuncia di Cancelleri - Ragusa Oggi

Le autoscuole escluse dal Bonus Sicilia. La denuncia di Cancelleri

Il codice Ateco delle autoscuole continua a non essere nell’elenco dei beneficiari del Bonus Sicilia. E’ questa la denuncia del vice ministro Giancarlo Cancelleri: “Escludere l’intera categoria vuol dire negare a più di mille imprese siciliane anche solo la possibilità di tentare la corsa per l’assegnazione del contributo da 35 mila euro per le microimprese danneggiate dal lockdown”.

Infine, aggiunge: “Oltre a utilizzare il metodo discriminatorio del click-day, ovvero, chi ci arriva bene e a tutti gli altri un bel niente, non si capisce per quale motivo il governo Musumeci ha deciso di escludere già in partenza le autoscuole, anch’esse costrette a rimanere chiuse durante il lockdown e per questo fortemente danneggiate economicamente”.