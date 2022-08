“Le altrui volontà”. Si presenta a Chiaramonte il libro di Giovanna Giallongo

Sarà presentato domenica 21 agosto alle ore 21 nelle caratteristica piazza San Salvatore, il libro della scrittrice esordiente Giovanna Giallongo “Le altrui volontà” edito da Aletheia editore. Un piccolo salotto letterario sarà allestito per l’occasione, una presentazione semplice e a cuore aperto, ove sarà possibile partecipare con domande e opinioni dal pubblico.

Una storia che si alterna fra passato e presente, dove la protagosnista, che vive nei difficili anni ’40 del Novecento in un piccolo villaggio di montagna, avrà il destino segnato da volontà più forti di lei che la trascineranno via, allontanandola dai propri sogni e perfino da sè stessa. Ma questo non le impedisce di vivere la vita con forza e coraggio e di affrontare ciò che le riserva il destino.

Cosa succede, dunque, quando le atrui volontà varcano i nostri confini e dichiarano guerra ai nostri desideri?

Brani tratti dal romanzo saranno letti durante la serata da Marta Laterra.

Modera l’incontro la giornalista Irene Savasta.