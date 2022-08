Lavoro nero e controlli nella ristorazione a Pachino: multe dei Nas di Ragusa

Nel weekend appena trascorso personale del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità di Ragusa e del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Siracusa, con il supporto dell’arma territoriale, hanno effettuato dei controlli presso alcune attività di ristorazione, bar e gelaterie, della nota località turistica della frazione di Marzamemi del comune di Pachino, al fine di prevenire frodi alimentari e commerciali e violazioni in materia di lavoro.

Nel corso delle ispezioni, i militari del Nas hanno elevato nei confronti dei titolari 2 gelaterie e 3 ristoranti sei violazioni amministrative per un importo di oltre 7,000,00 euro, con proposte di provvedimenti amministrativi alle competenti autorità sanitarie.



Le violazioni accertate riguardano le scarse condizioni igienico sanitarie, la mancata redazione del manuale di autocontrollo aziendale Haccp, l’omessa notifica per variazione della registrazione sanitaria, la mancata esposizione delle informazioni relative agli ingredienti.Personale del Nil ha individuato nel corso dell’attività di ispezione, 2 lavoratori privi di contratto di assunzione.

Sono stati denunciati i titolari delle attività, che sono state ispezionate per avere installato sistemi di videosorveglianza non autorizzati (occorre infatti la preventiva autorizzazione dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro). Hanno riportato complessivamente a sanzioni per quasi 11.000 euro.