Lavoro nella cultura: aperte le candidature per 1.800 posti al Ministero della Cultura

Il bando è pubblicato sul sito del MiC e può essere consultato per meglio capire i termini di partecipazione e lo spirito stesso del concorso. “Concorso pubblico su base territoriale, per esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di 1.800 unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nell’Area assistenti dei ruoli del Ministero della Cultura” – viene annunciato così il maxi concorso che prevede l’assuzione di 1500 unità di assistente per la tutela, l’accoglienza e la vigilanza del patrimonio e dei servizi culturali (Codice 01) nell’ambito della ‘Promozione e gestione dei servizi culturali ed educazione al patrimonio’ e di 300 unità per il ruolo di assistente tecnico per la tutela e la valorizzazione (Codice 02) nell’ambito della famiglia professionale ‘Tecnico-specialistica per la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale’. Consultabile il sito del Ministero per maggiori chiarimenti mentre la registrazione delle candidature sul portale inPA è possibile fino alle ore 23.59 del 10 gennaio 2026.

© Riproduzione riservata