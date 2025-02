Lavoro: giornate di recruiting per la compagnia di navigazione Grimaldi

La Regione Siciliana, attraverso i Centri per l’impiego di Palermo, Messina e Agrigento, in collaborazione con la compagnia di navigazione Grimaldi e Sviluppo Lavoro Italia, ha organizzato tre giornate di recruiting per potenziare l’organico della società di navigazione.

Le selezioni

Le selezioni si terranno l’11 febbraio a Messina, il 12 febbraio ad Agrigento e il 13 febbraio a Palermo. I profili cercati includono cameriere di bordo, cuoco, aiuto cuoco, autista, manutentore, barista, addetto alle pulizie, elettricista, idraulico e mozzo. I candidati preselezionati dovranno presentarsi con documento d’identità e curriculum aggiornato. I recruiting day includeranno colloqui conoscitivi e presentazione dei percorsi di carriera disponibili.

