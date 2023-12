Lavori per la ristrutturazione dei reparti di urologia e chirurgia dell’ospedale di Modica: firmato il contratto con il Consorzio Simplex di Roma

E’ stato firmato il contratto per la ristrutturazione dei reparti di chirurgia e urologia dell’ospedale Maggiore-Baglieri di Modica. Ad aggiudicarsi i lavori, il Consorzio Simplex di Roma, insieme alla consorziata Milazzo Impianti di Trapani, con un ribasso del 31% sul prezzo base di poco più di 2 milioni di euro, portando il costo totale a 1,4 milioni di euro. La firma del contratto è avvenuta pochi giorni fa.

I LAVORI

Questi fondi consentiranno di rinnovare completamente due reparti, fornendo 18 posti letto per la chirurgia e 15 posti letto per l’urologia. Ogni camera, sia singola che doppia, sarà dotata di un bagno privato e di ogni comfort necessario, garantendo standard elevati e un ambiente all’avanguardia. I lavori dovrebbero durare 365 giorni dalla consegna e saranno suddivisi in due fasi separate per ciascuno dei due reparti, ma entrambi continueranno a essere operativi durante il processo di ristrutturazione.