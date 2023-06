Lavori in piazza del Popolo a Vittoria. Parte un esposto alla Regione

Una delibera che non convince. È la delibera numero 59 del 28 febbraio 2023, quella che riguarda i “Lavori di manutenzione straordinaria della Piazza del Popolo, finalizzati al miglioramento della sicurezza dei cittadini e della circolazione pedonale”. La delibera si chiude con il termine completamento ma, secondo Alfredo Vinciguerra, capogruppo di Fratelli d’Italia nel consiglio comunale di Vittoria, non di completamento si tratta, bensì dell’insieme dei lavori che sono stati eseguiti nella piazza, a partite dal taglio degli alberi, dall’asportazione delle radici, che dovranno essere tagliate con motosega o a mano, specializzata, compreso il taglio delle stesse con motosega e/o manuale, dall’intervento per il ripristino della pavimentazione e delle mattonelle in porfido che costituiscono la pavimentazione della piazza.

“La delibera porta la data del 28 febbraio. Quindi avrebbero dovuto essere eseguiti nelle settimane successive, dopo l’affidamento formale alla ditta. Invece anche ad un occhio poco attento non potrà certamente sfuggire che tali interventi sono stati effettuati in fretta e furia dall’amministrazione addirittura nel corso del mese di aprile 2022, come risulta chiaramente da numerosi articoli di stampa”.

Secondo Vinciguerra, cioè, i lavori sono stati eseguiti circa dieci mesi prima, nell’aprile 2022, ben prima che la giunta approvasse la delibera.

Un’anomalia? Un’irregolarità ?

Vinciguerra non perde tempo e decide di segnalare tutto alla regione siciliana, all’assessorato Enti locali. Il suo esposto è stato inviato anche alla Procura della Repubblica.

Se la richiesta di Vinciguerra sarà accolta, potrebbero esserci dunque altri accertamenti, che si aggiungerebbero a quelli già effettuati dall’ispettore Francesco Riela e a quelli, attualmente in corso, affidati agli ispettori Francesco Riela e Antonio Sajeva.

Da Palazzo Iacono, nessuna replica e nessun commento a quanto denunciato dal consigliere di Fratelli d’Italia. Il sindaco, Francesco Aiello, che abbiamo contattato questa mattina, preferisce non replicare.

La vicenda è già all’esame di organismi superiori e della stessa procura e ad essi il sindaco si affida attenendo gli sviluppi. Assicurando però che l’operato della sua giunta è assolutamente regolare.

Sono trascorsi 20 mesi dall’insediamento della giunta Aiello. Buona parte di questo periodo è stato caratterizzato da scontri e da dibattitti sulla regolarità dell’azione amministrativa del sindaco, su cui si è appuntato anche lo sguardo attento della Regione siciliana.