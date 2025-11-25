L’ASP di Ragusa rafforza il proprio impegno verso i cittadini in condizioni di fragilità economica o sociale attraverso il Progetto “Contrastare la Povertà Sanitaria”, parte del Programma Nazionale Equità nella Salute (PNES) 2021–2027, promosso dal Ministero della Salute e coordinato dall’INMP (Istituto Nazionale Migrazioni e Povertà). Dal 1° dicembre 2025, gli ambulatori territoriali dedicati ai […]
Lavori agli impianti elettrici: senso unico alternato sulla SS 115 ad Acate dal 2 al 5 dicembre
25 Nov 2025 17:45
Interventi programmati sulla strada statale 115 “Sud Occidentale Sicula”, nel territorio di Acate (Ragusa). Dal 2 al 5 dicembre, nella fascia oraria 7:00 – 18:00, sarà attivo un senso unico alternato regolato da semaforo tra il km 286,350 e il km 286,950 per consentire i lavori agli impianti elettrici eseguiti da Terna.
Un provvedimento necessario per garantire la sicurezza del personale e degli utenti durante le operazioni, che interesseranno un tratto della viabilità strategica del versante sud-occidentale della Sicilia.
Senso unico alternato per tutta la durata dei lavori
Nel tratto coinvolto, la circolazione sarà gestita tramite impianto semaforico per mantenere attivo il transito in entrambi i sensi di marcia, evitando la chiusura totale della carreggiata.
Gli interventi si svolgeranno esclusivamente nelle ore diurne, tra le 7:00 e le 18:00, per ridurre al minimo i disagi per pendolari, residenti e mezzi commerciali.
