Lavori agli impianti elettrici: senso unico alternato sulla SS 115 ad Acate dal 2 al 5 dicembre

Interventi programmati sulla strada statale 115 “Sud Occidentale Sicula”, nel territorio di Acate (Ragusa). Dal 2 al 5 dicembre, nella fascia oraria 7:00 – 18:00, sarà attivo un senso unico alternato regolato da semaforo tra il km 286,350 e il km 286,950 per consentire i lavori agli impianti elettrici eseguiti da Terna.

Un provvedimento necessario per garantire la sicurezza del personale e degli utenti durante le operazioni, che interesseranno un tratto della viabilità strategica del versante sud-occidentale della Sicilia.

Senso unico alternato per tutta la durata dei lavori

Nel tratto coinvolto, la circolazione sarà gestita tramite impianto semaforico per mantenere attivo il transito in entrambi i sensi di marcia, evitando la chiusura totale della carreggiata.

Gli interventi si svolgeranno esclusivamente nelle ore diurne, tra le 7:00 e le 18:00, per ridurre al minimo i disagi per pendolari, residenti e mezzi commerciali.

Foto: repertorio

© Riproduzione riservata