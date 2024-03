L’attore ragusano Giuseppe Ferlito partecipa alla fiction “Vanina Guarrasi” su Canale 5

L’attore ragusano Giuseppe Ferlito, di 37 anni, è uno dei protagonisti della fiction “Vanina Guarrasi. Un vicequestore a Catania”, tratta dalla serie di romanzi omonimi della scrittrice netina Cristina Cassar Scalia. La serie, prodotta da Palomar e diretta da Davide Marengo, andrà in onda in prima visione su Canale 5 il prossimo 27 marzo.

Ferlito interpreta il ruolo di Masino Distefano, un uomo condannato all’ergastolo per l’omicidio di una donna, su cui indaga Vanina Guarasi, interpretata da Giusy Buscemi.

CHI E’ GIUSEPPE FERLITO

L’attore, già noto al pubblico per la sua partecipazione a un episodio della fiction Montalbano su Rai 1, vanta un curriculum di tutto rispetto soprattutto nel teatro. Ha preso parte a progetti teatrali di successo come “Novecento” e “Oceano Mare” di Alessandro Baricco, diretti da Franco Giorgio per il Centro Teatro Studi di Ragusa. Queste produzioni hanno ricevuto l’approvazione anche dell’autore, e Ferlito ha dimostrato grandi doti interpretative.

Tra le sue numerose e recenti partecipazioni teatrali, Ferlito ha curato la regia di una rivisitazione in chiave siciliana de “Il malato immaginario” di Molière, che gli è valsa il Premio per la Miglior Regia al 14° Festival Teatrale “Alla Corte dei Principi” di Acate.

Attore poliedrico e appassionato, Ferlito si è diplomato presso l’Accademia dei Filodrammatici di Milano nel 2007 e si è formato con grandi nomi del teatro contemporaneo. Oltre alla recitazione, si è dedicato anche al doppiaggio, prestando la voce per radiodrammi e collaborando con importanti case di produzione.

Ferlito è anche molto impegnato nell’insegnamento teatrale, curando il Laboratorio Teatrale del Liceo Classico “Umberto I” di Ragusa e preparando adattamenti e regie di opere classiche come “Antigone” di Sofocle e “Le Baccanti” di Euripide.

