L’atleta ragusano Mario Filetti ai mondiali di extreme triathlon che si svolgeranno in Montenegro

L’atleta ragusano Mario Filetti si prepara ad affrontare una delle sfide più estreme del mondo sportivo, partecipando ai Mondiali di Extreme Triathlon che si terranno sabato 14 settembre in Montenegro. Questa competizione è nota per la sua durezza e richiede agli atleti di superare prove fisiche e mentali eccezionali.

Il triathlon prevede tre prove principali:

Nuoto in notturna: gli atleti inizieranno la competizione nuotando in acque buie e fredde, con una temperatura di circa 13 gradi. Questa frazione rappresenta una sfida non solo per la resistenza fisica, ma anche per la capacità di mantenere la calma e la concentrazione in condizioni avverse.

Ciclismo: la seconda prova consiste in un percorso di 182 chilometri in bicicletta, caratterizzato da un dislivello di 3200 metri. Il percorso attraverserà il canyon più profondo d’Europa, rendendo la prova ancora più impegnativa dal punto di vista fisico, con salite estenuanti e discese tecniche.

Corsa: l’ultima parte della competizione è una maratona di 42,2 chilometri con un dislivello di 1700 metri. La maggior parte del percorso si snoda attraverso sentieri di montagna e foreste, offrendo un’esperienza di corsa immersa nella natura, ma estremamente difficile. Gli ultimi 14 chilometri, dal 10° al 24° km, richiedono il supporto di un runner di supporto, sottolineando la difficoltà di questa frazione.

L’arrivo è previsto al Black Lake, un luogo simbolico che rappresenta la conclusione di questa sfida estrema.

Mario Filetti, con la sua esperienza e preparazione, è determinato a portare a termine questa prova massacrante. Come ha sottolineato, in competizioni di questo tipo, la vittoria non è l’obiettivo principale; ciò che conta davvero è la forza mentale e fisica necessaria per arrivare al traguardo. Filetti sta curando ogni dettaglio della preparazione con la massima attenzione, consapevole che ogni aspetto, dalla resistenza fisica alla forza mentale, sarà messo alla prova in questa sfida eccezionale.

