Latitante ricercato dalla Grecia scovato nel Ragusano: arrestato 38enne albanese

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Aveva fatto perdere le proprie tracce per sottrarsi alla giustizia greca, ma la sua latitanza è terminata nel Ragusano. Gli investigatori della Squadra Mobile della Questura di Ragusa hanno individuato e arrestato un 38enne di nazionalità albanese destinatario di un Mandato di Arresto Europeo emesso dall’autorità giudiziaria ellenica.

L’operazione è maturata nell’ambito delle attività di cooperazione internazionale di polizia e ha visto gli agenti impegnati in una serie di accertamenti e controlli finalizzati a rintracciare l’uomo, che risultava irreperibile.

Il Mandato di Arresto Europeo partito dalla Grecia

La ricerca del 38enne era stata attivata dopo una nota diramata dalla Direzione Centrale della Polizia Criminale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza.

Secondo quanto contestato dalle autorità giudiziarie greche, l’uomo sarebbe coinvolto in diversi procedimenti per furto in concorso, uccisione di animali, abigeato in concorso e violazioni della normativa sull’immigrazione.

Il Mandato di Arresto Europeo ha quindi attivato il circuito di cooperazione tra le autorità dei diversi Paesi, consentendo alla Polizia italiana di avviare le ricerche anche sul territorio ragusano.

La Squadra Mobile stringe il cerchio

Ricevuta la segnalazione, gli investigatori della Squadra Mobile di Ragusa hanno avviato una tempestiva attività investigativa.

Controlli incrociati, servizi di osservazione e monitoraggio del territorio hanno consentito agli agenti di raccogliere gli elementi necessari per restringere progressivamente il campo delle ricerche.

Gli investigatori sono così riusciti a individuare con precisione il luogo nel quale il ricercato aveva trovato rifugio.

Localizzato e arrestato nel Ragusano

Una volta individuato, il 38enne è stato fermato dagli agenti e accompagnato negli uffici della Questura di Ragusa.

Qui sono state completate le procedure previste per dare esecuzione al Mandato di Arresto Europeo e sono stati effettuati gli accertamenti necessari per la sua identificazione e per la verifica della misura internazionale emessa nei suoi confronti.

Al termine delle formalità, l’uomo è stato trasferito presso la Casa Circondariale di Ragusa.

Ora la procedura per l’estradizione in Grecia

Il 38enne resterà in carcere a disposizione della Corte d’Appello, competente per le successive procedure previste nell’ambito del Mandato di Arresto Europeo.

Dovrà quindi essere definito l’iter che potrà portare alla consegna dell’uomo alle autorità greche, affinché possa essere sottoposto ai procedimenti giudiziari per i quali era ricercato.

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