L’Ast precisa: “Il mezzo in panne perchè in nottata rubati 190 litri di gasolio”

In merito all’articolo pubblicato stamani su RagusaOggi circa il disagio patito dai ragazzi di Chiaramonte costretti a scendere dall’autobus in pineta, L’Ast ha replicato fornendo alcune precisazioni. In particolare, l’autobus sarebbe rimasto senza carburante perchè qualcuno, in nottata, avrebbe rubato circa 190 litri di gasolio.

Questa, la nota inviata da Ast:

“In merito all’articolo pubblicato su ragusaoggi.it in data 1 dicembre 2022 dal titolo: “Chiaramonte: ragazzi lasciati a piedi dall’Ast, costretti a tornare a piedi. Un’assurdità”, il direttore generale dell’Azienda Siciliana Trasporti, Mario Parlavecchio, precisa: “L’autobus delle 7,30 è partito regolarmente da Chiaramonte Gulfi diretto a Ragusa. Dopo circa 15 minuti il mezzo si è fermato perché era in panne. L’Ast si è attivata subito per inviare un autobus sostitutivo. Il mezzo rimasto fermo è stato portato al distributore più vicino ed è stato accertato che, verosimilmente in nottata, erano stati rubati circa 190 litri di gasolio. L’Ast ha immediatamente sporto denuncia e ha comunicato i motivi del disservizio al sindaco. Siamo dispiaciuti per il disagio che questo inconveniente ha arrecato ai pendolari”.