L’assessore alla legalità di Pachino che prendeva mazzette. Ecco il VIDEO dell’arresto e del passaggio di tangente

Venticinque mila euro per “oliare il sistema”, per avere la certezza che quella pratica che doveva essere esitata in consiglio comunale a Pachino, non avrebbe avuto intoppi. L’imprenditore ne parla con la Polizia. Appuntamento preso. Lo scambio di denaro avviene, alla luce del sole. Grazie alla collaborazione dell’imprenditore gli uomini della Squadra mobile, dopo avere accertato e documentato l’effettiva consegna del denaro contante, bloccano il vicesindaco di Pachino, il 57enne Aldo Russo esponente di Diventerà bellissima – tra l’altro assessore alla Trasparenza e Legalità – ed un suo collaboratore, ex dipendente di ente regionale, G.D.M. 68 anni, pensionato.

L’ACCUSA E’ DI CONCUSSIONE AI DANNI DI UN IMPRENDITORE RAGUSANO

E avevano la mazzetta in mano. Sono accusati di concussione ai danni di un imprenditore ragusano. Ieri a Pozzallo, la Squadra mobile di Ragusa ha eseguito il provvedimento, beccando i due con le mani in pasta. Secondo quanto ricostruito, la vittima, titolare di una società immobiliare, nel 2020 aveva chiesto all’Ufficio tecnico del Comune di Pachino un permesso per la realizzazione di un immobile di media struttura di vendita. Tale concessione, dopo due anni, aveva ottenuto il parere favorevole dall’ufficio preposto e sarebbe stata oggetto di approvazione in sede di Consiglio comunale nel mese di aprile. E allora parte la telefonata: il vicesindaco di Pachino chiama l’imprenditore chiedendo una somma di denaro per definire in maniera favorevole la sua pratica in quanto, a suo dire, alcuni consiglieri non erano d’accordo a deliberare favorevolmente.

Insomma, 25.000 euro per essere sicuri. L’incontro si e’ concluso con la richiesta da parte del vicesindaco, che nella circostanza si era presentato in compagnia di un altro, della somma di 25 mila euro affinche’ la maggioranza del Consiglio comunale si esprimesse positivamente. L’imprenditore, non volendo assolutamente cedere a tale richiesta, non ha esitato a rivolgersi alla polizia. L’appuntamento per la consegna, lo scambio di denaro e la presenza degli agenti della Squadra Mobile di Ragusa che dopo avere documentato il passaggio effettivo dei soldi, sono entrati in azione. I due sono stati tratti in arresto e condotti nel carcere di Ragusa.