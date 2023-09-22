Terapia ABA, i genitori di un bimbo autistico chiedono i danni all'Asp di Ragusa. L'azienda resiste: udienza l'11 dicembre.
L’ASP di Ragusa ricerca locali nei Comuni di Acate, Vittoria, Comiso e Ispica per allocare alcuni servizi sanitari territoriali
22 Set 2023 10:30
L’Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa comunica la riapertura dei termini per la presentazione delle offerte immobili in cui allocare alcuni Servizi nei Comuni di Acate, Vittoria, Ispica e Pozzallo per il tempo necessario alla effettuazione di lavori di ristrutturazione degli attuali locali di proprietà. Di seguito i Comuni a cui è estesa la ricerca e i Servizi coinvolti:
Acate
- Guardia Medica Ordinaria e postazione 118;
- Poliambulatorio Specialistico Territoriale;
Vittoria
- Ufficio Anagrafe Assistiti;
- U.O. Assistenza Integrativa/Protesica e Riabilitativa;
- Direzione Distrettuale e U.O. Cure Domiciliari (PUA, UVD, M.B., Uffici Distretto);
- Ufficio controllo Ricette Specialistica;
Ispica
- Servizio di Fisioterapia;
- Servizio emergenza 118;
- Sevizio di Continuità Assistenziale (ex Guardia Medica);
- Consultorio Familiare;
Pozzallo
- Servizio di Fisioterapia;
- Servizio di Ambulatori Specialistici;
- Consultorio Familiare.
Gli interessati potranno consultare l’Avviso e i bandi allegati presso il sito aziendale dell’ASP di Ragusa (www.asp.rg.it), all’Albo Pretorio (voce “Trasparenza” sottovoce “Altri avvisi ed atti”) e al seguente link: https://www.asp.rg.it/ver3/avvisi/2973-avviso-pubblico-ricerca-locali-riapertura-termini.html.
I termini per la presentazione delle istanze sono aperti fino al ventesimo giorno successivo alla pubblicazione, avvenuta in data 20/09/2023.
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