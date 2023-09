L’ASP di Ragusa ricerca locali nei Comuni di Acate, Vittoria, Comiso e Ispica per allocare alcuni servizi sanitari territoriali

L’Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa comunica la riapertura dei termini per la presentazione delle offerte immobili in cui allocare alcuni Servizi nei Comuni di Acate, Vittoria, Ispica e Pozzallo per il tempo necessario alla effettuazione di lavori di ristrutturazione degli attuali locali di proprietà. Di seguito i Comuni a cui è estesa la ricerca e i Servizi coinvolti:

Acate

Guardia Medica Ordinaria e postazione 118;

Poliambulatorio Specialistico Territoriale;

Vittoria

Ufficio Anagrafe Assistiti;

U.O. Assistenza Integrativa/Protesica e Riabilitativa;

Direzione Distrettuale e U.O. Cure Domiciliari (PUA, UVD, M.B., Uffici Distretto);

Ufficio controllo Ricette Specialistica;

Ispica

Servizio di Fisioterapia;

Servizio emergenza 118;

Sevizio di Continuità Assistenziale (ex Guardia Medica);

Consultorio Familiare;

Pozzallo

Servizio di Fisioterapia;

Servizio di Ambulatori Specialistici;

Consultorio Familiare.

Gli interessati potranno consultare l’Avviso e i bandi allegati presso il sito aziendale dell’ASP di Ragusa (www.asp.rg.it), all’Albo Pretorio (voce “Trasparenza” sottovoce “Altri avvisi ed atti”) e al seguente link: https://www.asp.rg.it/ver3/avvisi/2973-avviso-pubblico-ricerca-locali-riapertura-termini.html.

I termini per la presentazione delle istanze sono aperti fino al ventesimo giorno successivo alla pubblicazione, avvenuta in data 20/09/2023.