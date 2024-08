L’Asd Ragusa Calcio si presenta alla città: ecco la nuova squadra

Durante le celebrazioni per il Santo Patrono, San Giovanni Battista, l’Asd Ragusa Calcio ha presentato la squadra per la stagione 2024/2025 in un evento che ha visto una grande partecipazione di pubblico e tifosi. Sul palco, sono stati introdotti tutti i membri dell’organigramma societario e dello staff tecnico, insieme ai 25 giocatori che rappresenteranno il club in questa stagione.

I presidenti Francesco Coppa e Gaetano Cutrufo hanno espresso il loro entusiasmo per l’investimento fatto nella città di Ragusa, sottolineando la loro fiducia nel progetto di riportare la squadra nel “calcio che conta” entro pochi anni, con il supporto delle istituzioni e dell’imprenditoria locale. Hanno inoltre menzionato il contributo del consulente Aniello Martone, noto per la sua esperienza e successi nel calcio.

Il Vice Presidente Emanuele Carnazza ha voluto ribadire il suo impegno e quello degli altri dirigenti locali, smentendo le voci di un possibile addio e confermando il loro sostegno al progetto.

La serata ha visto anche la presentazione ufficiale dei giocatori, con particolare attenzione al difensore Maikol Benassi e al riconfermato Sergio Garufi, che hanno ricevuto applausi calorosi dai tifosi presenti.

Tra le autorità presenti, il Vice Sindaco Giovanni Giuffrida e l’Assessore allo Sport Simone Digrandi hanno ricevuto in dono un pallone autografato dai giocatori della squadra.

L’evento si è concluso con l’annuncio delle prime partite della stagione: l’incontro di Coppa Italia contro il Siracusa, previsto per domenica 1 settembre, e la prima partita di campionato che si terrà domenica 8 settembre contro il Città di Sant’Agata.

