L’Asd Ragusa calcio domani in campo contro la Vibonese

L’Asd Ragusa calcio 1949 si prepara ad affrontare la sfida contro la Vibonese in casa, allo stadio Aldo Campo, domani alle 14:30, nel contesto della ventiduesima giornata del campionato nazionale di Serie D, girone I. Dopo il pareggio contro il Castrovillari, la squadra vuole tornare alla vittoria in casa, dove non vince dal 3 dicembre scorso.

Il mister Giovanni Ignoffo può contare sul ritorno in difesa di Mbaye, mentre la squadra appare in buona forma nonostante la fatica di dover giocare due partite ravvicinate. L’obiettivo è ottenere un risultato positivo contro una Vibonese che attualmente ha 46 punti, 20 in più rispetto al Ragusa. Ignoffo sottolinea che, nonostante il divario in classifica, la squadra non parte battuta e ha la giusta tensione agonistica per affrontare la partita.

L’allenatore riconosce la forza mentale della Vibonese, una squadra che non si arrende mai, ma sottolinea l’importanza di dare il massimo, specialmente giocando davanti al proprio pubblico. Con il desiderio di consolidare la posizione in classifica, il Ragusa cercherà di ottenere punti preziosi anche contro una squadra di alto livello come la Vibonese. Ignoffo chiede ai suoi giocatori di essere determinati e concentrati, evitando distrazioni, e si aspetta risposte adeguate sul campo da ciascuno di loro.

Nel confronto all’andata, la Vibonese vinse 2-0 con reti di Baldan e Furina. Ora, il Ragusa cerca di dimostrare di essere cresciuto rispetto a quella partita e conta sul sostegno appassionato del pubblico locale.