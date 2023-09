L’Asd Ragusa Calcio affronta domani l’Akragas

L’Asd Ragusa Calcio 1949 è pronta per la quarta giornata del girone di andata del campionato di Serie D, girone I, anche se l’incontro si terrà sul neutro di Avola, nello stadio Meno Di Pasquale, a causa dell’indisponibilità dello stadio Aldo Campo di contrada Selvaggio. Purtroppo, l’incontro sarà giocato a porte chiuse per motivi di ordine pubblico.

Il mister, Giovanni Ignoffo, sembra preoccupato per le condizioni di alcuni giocatori che non hanno avuto l’opportunità di allenarsi con il resto del gruppo, ma deciderà all’ultimo momento se impiegarli o meno. L’avversario, l’Akragas, è una squadra in forma, reduce da due vittorie consecutive e motivata. Ignoffo sottolinea l’importanza di evitare errori simili a quelli commessi nelle ultime gare e di migliorare nella gestione di certi momenti cruciali durante le partite.

Il mister sembra essere consapevole del valore offensivo dell’Akragas e sottolinea l’importanza di essere preparati per affrontarli. Nonostante la mancanza dei sostenitori sugli spalti, Ignoffo spera che la squadra giochi con il pensiero degli appassionati che non possono essere presenti fisicamente.