L’artista comisana Rosetta Raia premiata a Messina con l’opera “Abbraccio infinito”

di Francesca Cabibbo – L’artista comisana Rosetta Raia e stata premiata il 21 marzo scorso dall’Accademia Euromediterranea delle Arti di Messina. Raia si e classicata al secondo posto nel “Premio San Valentino” con l’opera “Abbraccio infinito”, un’olio su tela di 70 x 70 centimetri. L’iniziativa, che si e svolta a Palazzo Zanca, sede del municipio, e stata organizzata dalla presidente dell’Accademia, Maria Teresa Presti Giacomo, critico d’arte e giornalista e da Gennaro Falsi. “Abbraccio infinito” e una delle ultime opere realizzate dalla pittrice. “Il premio – afferma Raia – mi gratifica per il lavoro profuso per realizzarlo e mi dà la carica per andare avanti e fare nuove sfide!” . La mia opera e un omaggio a Canova. “Nella sua famosa scultura “Amore e Psiche” – continua Raia – Antonio Canova blocca l’ attimo di afflato, che rimarrà così Eterno, un istante prima del bacio! Nel mio dipinto ho realizzato una interpretazione pittorica, collocando il gruppo scultoreo all’ aperto, con lo sfondo di un cielo stellato per accentuare il messaggio di Amore Eterno e Infinito!”

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