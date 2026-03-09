L’arte come rifugio: l’Aperitè Letterario con una novella di Marguerite Yourcenar

In un mondo che corre veloce, esiste un angolo a Modica dove il tempo sembra rallentare per lasciare spazio alla bellezza e alla riflessione. Domenica 15 marzo, alle ore 17:00, la galleria raro conTEMPORARY Art Gallery torna ad aprire le sue porte per un nuovo appuntamento del ciclo “Aperitè Letterario”, un format che unisce il piacere della lettura alla convivialità più autentica.

La Bellezza che Salva

Protagonista dell’incontro sarà la dott.ssa Antonella Di Rosolini, definita con una formula che ne svela subito la passione: “Lettrice per amore”. Sarà lei a guidare il pubblico tra le pagine di un piccolo capolavoro della letteratura del Novecento: “Come Wang Fo fu salvato”, una delle più celebri novelle di Marguerite Yourcenar.

Al centro del racconto troviamo il potere salvifico dell’arte. In un’epoca segnata da tensioni e brutture, il messaggio della Yourcenar risuona con una forza straordinaria: la bellezza non è solo un ornamento estetico, ma una vera e propria via di fuga, uno scudo capace di proteggerci e, letteralmente, di trarci in salvo. Un tema di un’attualità disarmante che promette di stimolare un dibattito profondo e partecipato.

Tra una riflessione e l’altra, verrà servito un te caldo accompagnato da torte e biscotti artigianali.

Info e Prenotazioni

L’ingresso al dibattito è libero, ma proprio per preservare l’atmosfera raccolta e familiare dell’incontro, i posti sono limitati. Per questo motivo, è vivamente consigliata la prenotazione.

Quando: Domenica 15 marzo, ore 17:00

Domenica 15 marzo, ore 17:00 Dove: Raro conTEMPORARY Art Gallery, Modica

Raro conTEMPORARY Art Gallery, Modica Prenotazioni: +39 331 9515301

