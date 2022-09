L’arte che incanta per San Giovanni a Ragusa

Concluse le due esposizioni "Attraverso il colore" e "Ioannes, tra fede e devozione", inaugurate giorno 25 agosto al Polo Culturale di Palazzo Garofalo, per rivestire il lato culturale della festa del patrono san Giovanni. Grande partecipazione e apprezzamento per le opere pittoriche di Giorgio Distefano, Anna Ottaviano e Rita Iacono, e grande interesse anche per le rare immagini e i preziosi oggetti devozionali sulla figura del santo precursore. Il tutto è stato curato dall"Associazione Culturale San Giovanni Battista di Ragusa. Ricerca fotografica di Salvo Bracchitta

