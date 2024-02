L’anestesista cantante a The Voice Senior da Ragusa. Ecco come è andata in puntata

Venerdì sera, su Rai Uno, gli spettatori di “The Voice Senior” hanno avuto il piacere di assistere alla performance di Leonardo Dotto De’ Dauli, distinto anestesista di 75 anni proveniente da Ragusa. Dotto De’ Dauli si è presentato sul palco del popolare programma televisivo con una scelta musicale audace: “Just the Two of Us” di Bill Withers. Accompagnato dalla sua figlia Maria, residente in Norvegia, il talentuoso cantante ha offerto una performance carica di emozione e profondità.

Nonostante il suo talento innegabile e la sua esibizione commovente, nessuno dei quattro giudici si è girato per scegliere Dotto De’ Dauli come membro del loro team. Tuttavia, Clementino ha dimostrato un gesto di gentilezza e rispetto nei confronti del cantante, offrendogli la possibilità di esibirsi una seconda volta. Questo è avvenuto dopo che Gigi D’Alessio, uno dei giudici, ha dichiarato di non aver premuto il pulsante per girarsi, motivando la sua decisione con la convinzione che lo stile vocale di Dotto De’ Dauli fosse più adatto al genere rap napoletano. Dotto De’ Dauli incarna lo spirito dell’eterna ricerca e dell’esplorazione, dimostrando che la passione per l’arte e la musica non ha età né confini geografici. https://www.youtube.com/watch?v=3MJyHZiZXDk

[image: image.png]



