L’anello solare fotografato da Ragusa. Ecco lo scatto mozzafiato di Giovanni Passalacqua

Giovanni Passalacqua, fotografo ibleo di grande talento, ha immortalato uno straordinario fenomeno celeste: un alone solare apparso nel cielo di Ragusa il 22 settembre 2024 alle 4:30 del mattino. In questo suggestivo scatto, il sole è circondato da un anello luminoso, mentre Giove si distingue nella parte più alta del cielo, a sinistra. L’alone solare è un effetto ottico che si verifica quando la luce del sole passa attraverso minuscoli cristalli di ghiaccio presenti nelle nubi alte, come i cirri, creando un cerchio di luce attorno al sole.

Per catturare questo spettacolo naturale, Passalacqua ha utilizzato una fotocamera EOS R equipaggiata con un obiettivo Artisans 10 mm 2,8. L’immagine è stata scattata con un’apertura di F 5,6, un’esposizione di 7 secondi e un valore ISO 800. La cura in post-produzione con Photoshop ha esaltato i dettagli, mantenendo intatta l’autenticità del fenomeno. Ciò che rende questo scatto particolarmente affascinante è la singola esposizione utilizzata, che ha permesso di preservare l’atmosfera magica del momento senza sovrapposizioni o manipolazioni complesse.

Lo scatto di Passalacqua testimonia la bellezza e il mistero del cielo ibleo, catturando un evento raro con una precisione e un’estetica che solo un occhio esperto come il suo poteva cogliere.

