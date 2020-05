L'Anci Sicilia: "Sosteniamo la candidatura di Bergamo e Brescia a capitali della cultura 2023" - Ragusa Oggi

L’Anci Sicilia: “Sosteniamo la candidatura di Bergamo e Brescia a capitali della cultura 2023”

Condividi su:

“Esprimiamo il sostegno dell’Anci Sicilia per la candidatura di Bergamo e Brescia a capitali della cultura 2023. Visto il momento particolarmente difficile per via della pandemia che ha colpito le due realtà lombarde, ritengo che sarebbe un segnale giusto ed equo”.

Lo ha detto il presidente dell’Associazione dei comuni siciliani, Leoluca Orlando

Leoluca Orlando ha sfruttato per la città di Palermo questo volano. Il 2023 può essere un’opportunità imperdibile anche per Bergamo e Brescia, che da alcuni giorni sono in pista, insieme, per ottenere questo riconoscimento che, diciamolo, visto il momento particolarmente difficile per via della pandemia che ha colpito le due realtà lombarde, sarebbe un giusto ed equo segnale.

Il sindaco Orlando peraltro ne è convinto e, ascoltato in proposito da Bergamo News, non manca di esprimere il proprio giudizio, sottolineando che “in questi mesi di lutto e dolore si è rinsaldato un rapporto di auto-aiuto tra Bergamo e Palermo, tra il primo cittadino Giorgio Gori e la mia città”.