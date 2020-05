"Bergamo è stata aiutata dai meridionali. Sono un grande popolo". Il sindaco Gori ringrazia - Ragusa Oggi

“Bergamo è stata aiutata dai meridionali. Sono un grande popolo”. Il sindaco Gori ringrazia

Giorgio Gori, sindaco di Bergamo, ospite del programma Zapping su Radio 1, ha dichiarato che “Bergamo è stata aiutata in tanti modi e tanto dal Sud, in particolare da Palermo”.

E ha colto l’occasione per ringraziare. Non è la prima volta che il sindaco di Bergamo ringrazia il sud, soprattutto Palermo (città in cui sono stati ricoverati un paio di suoi concittadini in gravissime condizioni di salute a causa del Covid, e poi salvati).

“Tante forme di solidarietà di cui siamo veramente grati e io sinceramente non ho colto pregiudizi nei nostri confronti”. “Forse – ha continuato – ce la siamo anche un po’ tirata. La Lombardia ha tanti primati e vanno riconosciuti, ma questo ha forse costituito le premesse per un sentimento non proprio di simpatia nei nostri confronti. Quando la Lombardia come successo in questi mesi, di fronte a una prova molto ardua, ha rilevato qualche falla, forse qualcuno ha detto ‘vedi quelli che facevano tanto i fenomeni’. Ma da qui a dire che ci sia un sentimento anti lombardo credo ce ne passi”.

Il riferimento, naturalmente, è a certi commenti che si scatenano sempre in queste occasioni, una vecchia diatriba fra nord e sud che ci sembra veramente inutile ma che purtroppo, anche oggi, continua ad essere presente più che mai, alimentata da alcuni personaggi pubblici che amano sguazzare nella polemica (vedi Vittorio Feltri).