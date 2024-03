L’Anas aggiorna il bando della Ragusa-Catania per l’aumento dei prezzi delle materie prime: sarà ripubblicato

Era stato sospeso qualche tempo fa il bando per partecipare alla gara per la realizzazione della Ragusa-Catania. Gli imprenditori, infatti, hanno chiesto ad Anas di aggiornarlo in quanto anti-economico, a causa dell’aumento dei prezzi delle materie prime dovuto al conflitto in Ucraina.

Il bando di gara dell’autostrada Ragusa-Catania sarà dunque ripubblicato per essere aggiornato col nuovo prezzario. Lo hanno deciso il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci (nella qualità di commissario dello Stato) e i vertici dell’Anas, dopo avere raccolto anche il grido d’allarme lanciato dall’Ance, l’Associazione dei costruttori.

Il Commissario straordinario e l’Anas, stazione appaltante dei lavori, hanno concordemente stabilito di disporre l’applicazione del nuovo e più recente prezzario Azienda dello Stato. Una determinazione che consentirà di far dichiarare la cessazione della materia del contendere nei giudizi tuttora pendenti dinanzi al Tar Sicilia, instaurati dalla Associazione nazionale costruttori edili della Sicilia e, singolarmente, da alcune imprese, con cui è stata eccepita proprio la non remuneratività dei prezzi a base d’asta.

Per effetto dell’aggiornamento della stima economica del progetto e dell’individuazione delle risorse necessarie a garantire la copertura finanziaria delle maggiori occorrenze, Anas provvederà celermente al ritiro della procedura di gara e, altrettanto rapidamente, alla nuova pubblicazione dei bandi aggiornati.

Ci auguriamo che questo sia stato l’ultimo intoppo nella realizzazione dei lavori, anche se non ci illudiamo che il percorso sia ancora lungo e tortuoso.

