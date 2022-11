L’Ail Ragusa lancia supporto psicologico per i pazienti di Ematologia dell’Asp. VIDEO

Parte il servizio di supporto psicologico rivolto ai pazienti oncoematologici dell’unità Operativa Semplice Dipartimentale di Ematologia dell’ASP di Ragusa. Questa l’iniziativa presentata questa mattina da Ail Ragusa, possibile grazie al sostegno di Despar ed al patrocinio dell’Asp di Ragusa.

“Una esigenza che c’era da tempo e che finalmente siamo riusciti a mettere in pratica, grazie al sostegno della Despar ed il patrocinio dell’Asp e la disponibilità del direttore dell’unità Operativa Semplice Dipartimentale di Ematologia dell’ASP di Ragusa, Sergio Cabibbo” – ha spiegato la presidente Ail Ragusa, Carmela Nicita.

“La speranza non deve mai abbandonare il malato e la sua famiglia. Siamo sempre a fianco delle associazioni per iniziative lodevoli come questa” – ha aggiunto il direttore sanitario dell’Asp iblea, Raffaele Elia

“L’associazione Ail è il giusto anello di congiunzione tra noi sanitari ed i pazienti. Il sostegno psicologico va a completare un quadro di assistenza domiciliare a favore del paziente” – ha dichiarato il dottor Sergio Cabibbo,

“Una opportunità per il paziente ed i familiari, per affrontare fin dalla diagnosi tutti gli aspetti psicologici ed emotivi che la malattia porta con sé” – ha detto quindi la psicologa incaricata dall’Ail Ragusa del servizio, dottoressa Serena Ingrosso.