L’aeroporto di Comiso apre le porte, ma non ai passeggeri: consiglio comunale aperto sul posto il 7 luglio

L’aeroporto Pio La Torre non può continuare a rimanere un’infrastruttura silenziosa. È con questo spirito che la presidenza del Consiglio comunale di Comiso ha convocato per il 7 luglio alle ore 16, presso la sala conferenze al secondo piano dell’aerostazione, una seduta aperta per affrontare con decisione il futuro dello scalo comisano, sempre più al centro del dibattito pubblico e politico.

L’iniziativa giunge in un momento critico, dopo mesi di polemiche per la sostanziale assenza di voli, che ha ridotto drasticamente l’operatività dello scalo.

La seduta: un’occasione simbolica o un vero dibattito pubblico?

La seduta non sarà solo un’occasione simbolica: si punta a un vero dibattito pubblico, aperto a cittadini, operatori economici, rappresentanti istituzionali e del settore turistico. Obiettivo? Trovare soluzioni condivise per riattivare e potenziare lo scalo, strategico per tutta la Sicilia sud-orientale. Il 7 luglio, dunque, l’aeroporto Pio La Torre riaprirà le sue porte, non ai passeggeri, ma al dialogo: un primo passo, si spera, verso una ripartenza vera.

