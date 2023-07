L’aeroporto di Catania torna operativo con due voli all’ora. Anche a Comiso arriverà qualche volo

Il Terminal C dell’aeroporto di Catania riparte con 2 movimenti all’ora, che saranno via via incrementati: questo l’esito del vertice sull’operatività dello scalo che si è svolto a Catania tra il Prefetto, l’Enac e la SAC, la società di gestione dell’aeroporto.

Dopo aver domato le fiamme, è stata disposta la chiusura precauzionale di 48 ore per bonificare l’area interessata. L’infrastruttura di volo e altre zone dell’aeroporto non sono state coinvolte dall’incendio, quindi gli aeromobili presenti sono stati autorizzati a decollare per altri scali.

La società di gestione dell’aeroporto, in collaborazione con l’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile (ENAC) e l’Ente Nazionale per l’Assistenza al Volo (ENAV), ha lavorato per riprogrammare i voli e ha individuato altri aeroporti, come Comiso, Palermo, Trapani, Lamezia Terme e Reggio Calabria, per garantire il trasferimento dei passeggeri. Sono stati organizzati servizi di autobus per i passeggeri da e per questi aeroporti alternativi.

COME COMPORTARSI IN CASO DI VOLO A CATANIA

L’ENAC consiglia ai passeggeri di non recarsi direttamente in aeroporto, ma di contattare in anticipo le compagnie aeree per verificare lo stato dei voli e le alternative proposte dalle compagnie stesse.

È stata istituita una Commissione d’inchiesta dell’ENAC per indagare sulle cause dell’incendio e per assicurare il rapido ripristino delle normali operazioni dell’aeroporto.

Il CEO della società di gestione dell’aeroporto (SAC), Nico Torrisi, ha dichiarato che la SAC si sta impegnando per rendere il Terminal C operativo il prima possibile in accordo con l’ENAC, al fine di garantire alcune partenze e ridurre i disagi per gli utenti. Ha inoltre ringraziato gli enti statali e la comunità aeroportuale per il loro impegno durante la notte.

Il sindaco di Catania, Enrico Trantino, ha dichiarato che il Comune partecipa alle attività di ripristino dell’aeroporto e sostiene la società di gestione in questo momento delicato.