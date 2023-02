Ladri nelle scuole di Vittoria: tentativi di furto al Rodari e al San Biagio

Continuano i tentativi di furti ai danni delle scuole. Due episodi si sono verificati a notte fonda e alle prime luci dell’alba. In particolare, i malviventi hanno tentato un furto all’istituto Rodari di Vittoria, in via E. Loi, e presso l’Istituto San Biagio, sempre a Vittoria.

LADRI PER POCHI SPICCIOLI

All’istituto Rodari, i ladri hanno scassinato un distributore di bevande, probabilmente alla ricerca di pochi spiccioli e gli infissi.

In via Cappellini, presso l’istituto San Biagio, ignoti hanno scassinato anche qui un distributore di bevande e gli infissi.

I furti sono stati sventati grazie all’arrivo delle guardie giurate che, a loro volta, hanno avvisato i dirigenti scolastici e le forze dell’ordine.