Auto pirata investe una Fiat Panda. Giovane donna in ospedale

di Francesca Cabibbo – Un’auto pirata investe una giovane donna e si dà alla fuga. E accaduto questa sera a Vittoria, in pieno centro cittadino, all’angolo tra via Palestro e via Roma. Una Fiat Panda di colore grigio si e quasi capottata dopo lo scontro con un’altra vettura, che non si e fermata per prestare soccorsi. All’interno dell’abitacolo c’era una giovane donna che ha riportato un trauma cranico e ferite per fortuna non gravi. Si trova in ospedale a Vittoria. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i vigili urbani per i rilievi , coadiuvati dai vigili del fuoco per la rimozione dei veicoli. Si stanno esaminando le immagini delle telecamere installate nella zona per individuare l’auto pirata e l’autista che si è dato alla fuga.

