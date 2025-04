Il mare lo inghiotte lentamente: affonda motopesca a Scoglitti

Un motopesca è affondato ieri sera nel porto di Scoglitti. L’imbarcazione, che si trovava agli ormeggi nel porto, si è piegata su se stessa, affondando parzialmente. In quella zona i fondali sono bassi e questo ha impedito che l’imbarcazione potesse inabissarsi interamente, come si vede nella foto di Gianni Di Gennaro. Nel motopesca che fa parte della flotta attualmente attiva a Scoglitti, utilizzata cioè per l’attività di pesca, si sarebbe aperta una falla.

Non ci sono danni a persone perché in quel momento non c’era nessuno a bordo. Stamattina l’imbarcazione è stata trainata verso la riva. Si procederà alla riparazione per riportarla al più presto n mare.

