Il matrimonio a Ragusa è sempre più esclusivo con cerimonie “premium” in aumento

Che il matrimonio, nell’immaginario collettivo siciliano, sia un evento destinato a lasciare il segno è cosa nota. Ma oggi è la fotografia scattata dai dati di ProntoPro a raccontare, con la forza dei numeri, come la Sicilia si stia distinguendo a livello nazionale per la crescente propensione verso i matrimoni “premium”. Sull’isola, infatti, il 26% delle coppie sceglie questa formula esclusiva, ben il 10% in più rispetto alla media italiana. Un dato che racconta non solo la voglia di festeggiare in grande e che trova piena conferma anche in provincia di Ragusa con coppie che si apprestano a giurarsi fedeltà eterna ma un’attenzione crescente ai dettagli, alla qualità degli allestimenti, alla ricerca di location uniche e a una cura sartoriale di ogni aspetto della cerimonia.

La provincia di Ragusa conferma il trend: parola ai wedding planner locali

Non fa quindi eccezione la provincia di Ragusa, dove i wedding planner di riferimento confermano un crescente orientamento verso cerimonie sempre più ricercate e personalizzate. «Anche a Ragusa notiamo una domanda crescente per matrimoni premium e di livello – spiega uno dei professionisti più affermati del settore –. Le coppie chiedono esperienze che siano davvero “uniche”, desiderano stupire gli ospiti e puntano su location suggestive, spesso immerse nella campagna iblea o con vista mare». È il trionfo di una Sicilia che ama raccontarsi attraverso le sue tradizioni, ma che non rinuncia al gusto per l’innovazione e il dettaglio di classe.

Cosa cambia nel portafoglio degli sposi? Le cifre parlano chiaro

Se per una cerimonia essenziale, con un massimo di 50 invitati, si parte da 10.000 euro, il budget medio per un matrimonio “standard” si attesta ormai sui 20.000 euro. Per chi non vuole farsi mancare nulla, la spesa per un evento “premium” sale a circa 35.000 euro, ma non sono rari, anche nel ragusano, matrimoni da 45.000 euro e oltre, soprattutto in caso di eventi luxury con centinaia di ospiti e servizi top di gamma.

Le scelte delle coppie nel 2024: meno wedding planner, ma matrimoni sempre più ricchi

Interessante anche il dato sulle scelte organizzative: nel 2024 le coppie siciliane hanno risparmiato sul wedding planner, ma non sul matrimonio in sé, privilegiando formule “standard” ma con una crescita esponenziale delle cerimonie “premium”. Un trend che i wedding planner di Ragusa leggono come segno di una clientela sempre più informata, che desidera personalizzare ogni dettaglio pur scegliendo di investire soprattutto sulla qualità e sull’esperienza dell’evento.

Un fenomeno tutto meridionale: a sud il matrimonio resta il giorno dei giorni

La Sicilia, insieme alla Campania, si conferma terra di grandi eventi, dove la celebrazione del matrimonio continua ad essere un rito che unisce famiglie, tradizioni e nuovi desideri. Un rito che, come scriveva Sciascia, «non si può raccontare, si può solo vivere» — e oggi, sempre più spesso, vivere in grande stile.

“Il matrimonio è l’arte di costruire insieme un sogno che sappia di festa e di futuro.”

