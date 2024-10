Scippo in moto, anziana scaraventata a terra. Ha riportato fratture al bacino e costole. A Comiso. VIDEO

Uno scippo ai danni di una donna a Comiso. La donna, che ha 89 anni, è stata scaraventata violentemente a terra, ha riportato gravi fratture al bacino e alle costole e un trauma cranico. Attualmente si trova ricoverata nel reparto di neurologia.

L’episodio si è verificato ieri pomeriggio in via Eucalipti, nei pressi della sede di un elettrauto e di un centro per la vendita e la riparazione di pneumatici.

Le immagini delle telecamere. Indagini della Polizia

Le immagini delle telecamere di alcuni esercizi commerciali della zona, acquisite dalla Polizia, permettono di vedere l’accaduto. Un giovane in sella ad una moto, provenendo da via dei Faggi, attraversa la via Eucalipti. Si vede nitidamente il giovane che attraversa la strada e poco dopo ricompare in video in direzione opposta, dopo aver effettuato – non inquadrato dalle telecamere – una inversione a U. Il giovane riattraversa nuovamente la strada proprio mentre l’anziana che camminava lungo via Eucalipti (e che il rapinatore aveva evidentemente intravisto poco prima) è arrivata all’angolo con via dei faggi. A quel punto la moto la affianca e cerca di portarle via la borsetta. La donna oppone forse resistenza e a quel punto viene scaraventata violentemente a terra. L borsetta rimane sull’asfalto. Il giovane in moto fugge via senza un bottino.

Immediati i soccorsi. La donna è stata trasportata in ospedale a Vittoria.

La Polizia, che conduce le indagini, ha acquisito alcune immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona che potrebbero consentire di individuare il responsabile, che indossa una maglia o giubbotto azzurro/blu e delle scarpe bianche. Per lui – viste le modalità dell’accaduto – potrebbe scattare l’accusa di rapina impropria aggravata e lesioni.

La sindaca, Maria Rita Schembari, appreso dell’accaduto, ha espresso la sua solidarietà e vicinanza alla vittima. “Tutta la mia solidarietà e vicinanza alla signora che ieri, vittima di una rapina violenta, è stata fatta cadere a terra riportando contusioni e fratture. Ho appena sentito il nostro Commissario di PS, la quale mi ha rassicurato che si giungerà presto ad individuare l’autore del gravissimo reato.

Che poi la pena – ed è questo un mio personale punto di vista – non sarà commisurata al danno ed al dolore fisico che la vittima affronta e dovrà affrontare (vi parla chi sta vivendo in casa i postumi di una frattura al femore di un’anziana da quasi un anno) purtroppo è una triste certezza: attendiamo al più presto maggiore fermezza e severità dal Legislatore”. Ricerca fotografica di Franco Assenza

