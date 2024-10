Fiamme in un magazzino e in una serra a Vittoria. A rischio supermercato vicino e alcune abitazioni. Ferite due persone. VIDEO

Incendio in un magazzino di fiori e in una serra a Vittoria. Fiamme in un magazzino di fiori lungo la strada provinciale Vittoria Scoglitti, nei pressi del supermercato Ard Discount, non distante dal cimitero di contrada Cappellaris.

Le fiamme hanno interessato il magazzino dei fiori e le serre situate alle spalle ed hanno minacciato una villetta che è stata messa in sicurezza dai vigili del fuoco. I danni sono ingenti. Sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco che hanno evitato il propagarsi delle fiamme in un’area con materiale fortemente infiammabile, la Polizia e i vigili urbani di Vittoria.

E intervenuta anche un’ambulanza dei 118, anche per le possibili conseguenze del fumo sviluppato dalle fiamme. Due persone sono state ferite lievemente e sono state medicate. Ricerca foto di Franco Assenza

20/10/2024 16:36:58



Facebook WhatsApp

© Riproduzione riservata